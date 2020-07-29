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Kocaeli’de bor madeni yüklü TIR'ın devrilme anı!

29 Temmuz 2020 13:38

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hatalı sollama yapan otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı TIR devrildi. TIR'ın devrilme anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Güreşçi idaresindeki 43 PJ 055 plakalı bor madeni yüklü TIR, hatalı sollama yapan otomobile çarpmak istemeyen sürücüsünün manevra yapması sonucunda yol kenarında bulunan duvara çarparak devrildi.

TIR sürücüsü Ahmet Güreşçi, kazayı yaralanmadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen Güreşçi'nin yardımına koştu.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından TIR vinç yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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