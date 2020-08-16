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Kocaeli'de bir kişi kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

Yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

16 Ağustos 2020 17:53

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir vatandaş, bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Abdurrahman Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Metin K. isimli vatandaş da çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken şahıslardan birisi tarafından sol bacağından bıçaklandı.

Vatandaş kanlar içinde kalırken kavga eden şahıslar bölgeden koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Metin K., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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