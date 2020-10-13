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Kocaeli'de 7 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri!

İzmit'te hafif ticari araçla halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

13 Ekim 2020 18:21

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta hafif ticari araçla halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada otobüs içindeki yolcuların yaşadığı korku dolu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Seka Tünel Köprüsü üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu otobüsü ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisi ile savrulan otobüs yol kenarında bulunan trafik ışığı direğine çarptı. Devrilen direğin alt kısmındaki beton bloğun üstüne çıkan otobüs şaha kalktı.

Kazada 7 kişi yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü ve otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otobüs ve hafif ticari araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Öte yandan meydana gelen kaza anı ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüs içinde yolculuk eden yolcular, hafif ticari aracın çarpması sonucu koltuklarından fırlayarak yere savruluyor. Savrulan yolcular koltuk aralarında birbirlerinin üzerlerine düşüyor. Savrulan otobüsün durması sonrasında ise kapıyı açan sürücü, yolcuları tahliye ediyor.

Kaynak: İHA

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