T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliğinde yangın

01 Şubat 2021 09:10

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 bin 500 metre kareden fazla alana sahip bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İbrikdere’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 bin 500 metrekareden daha fazla alana sahip tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çiftliği sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftlikte binlerce tavuğun olduğu belirtildi.

kocaelitavuk çiftliğikartepeyangınçiftlik

Diğer Videolar

Hasan Ocak'ın yakınları: 26 yıl geçti ama kalbimizdeki yerin hiç değişmedi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Mart 2021

Küçük kız çocuğuna şiddet uyguladığı anları TikTok'ta paylaştı! Tepki yağdı

'Meclis Başkanı talimat verdi'; milletvekillerine araçları aranmadan Meclis'e giriş yok!

Mithat Sancar: HDP budur, kapatmaya gücünüz mü yeter; kaybedeceksiniz!

Aşık Veysel’in ölmeden 12 saat önce çekilen, son fotoğrafı ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'dan gazeteciye: Çıkar şunu ya; maske, maske... Duymuyorum...

Memet Ali Alabora: Doğum günümde sürgünde ölmüş Türkiyeli bir sanatçının...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Selahattin Demirtaş: Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP budur...

Murat Yetkin: Bu çok açık bir güç gösterisi; MHP sayesinde...

Karamollaoğlu: Abdullah Gül teklifimi Kılıçdaroğlu hemen kabul etti...

HDP'li Hüda Kaya: Gergerlioğlu, abdest alırken en savunmasız haldeyken derdest...

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösteren Şevval Şam'a hakaret eden Hilal...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'dan gazeteciye: Çıkar şunu ya; maske, maske... Duymuyorum...

Memet Ali Alabora: Doğum günümde sürgünde ölmüş Türkiyeli bir sanatçının...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24