Koç Üniversiteliler Dayanışması: Koç Üniversitesi taşeron temizlik işçileri mobbing ve baskıya uğruyor

Koç Üniversiteliler Dayanışması, üniversitedeki taşeron temizlik işçilerinin mobbing ve baskılara maruz kaldığını iddia etti.

Koç Üniversiteliler Dayanışması, sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Taşeron temizlik işçileriyle birlikte yapılan açıklamanın yer aldığı videoyu dayanışma hesabı, "Koç Üniversitesi taşeron temizlik işçileri mobbinge, baskıya uğruyor; mücadele eden işçiler rotasyonla yıldırılmaya çalışılıyor. Bu mobbing sonucu işten ayrılan Taşeron İzleme Kurulu işçi temsilcisi için bir araya geldik. İşçi-öğrenci-akademisyen birlikte mücadeleyi büyütüyoruz!" notuyla paylaştı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Koç Üniversitesi'nde çalışan taşeron temizlik işçileri olarak birçok mobbing ve baskıya maruz kalıyoruz. Birçok işçi arkadaşımız işten ayrılıyor. Bizler Taşeron İzleme Kurulu olarak bütün baskıya ve mobbinge rağmen dayanışmayı büyüteceğiz. Yaşasın dayanışma!"