T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koç Üniversiteliler Dayanışması: Koç Üniversitesi taşeron temizlik işçileri mobbing ve baskıya uğruyor

18 Ekim 2021 16:28

Koç Üniversiteliler Dayanışması, üniversitedeki taşeron temizlik işçilerinin mobbing ve baskılara maruz kaldığını iddia etti. 

Koç Üniversiteliler Dayanışması, sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Taşeron temizlik işçileriyle birlikte yapılan açıklamanın yer aldığı videoyu dayanışma hesabı, "Koç Üniversitesi taşeron temizlik işçileri mobbinge, baskıya uğruyor; mücadele eden işçiler rotasyonla yıldırılmaya çalışılıyor. Bu mobbing sonucu işten ayrılan Taşeron İzleme Kurulu işçi temsilcisi için bir araya geldik. İşçi-öğrenci-akademisyen birlikte mücadeleyi büyütüyoruz!" notuyla paylaştı. 

Açıklamada şunlara yer verildi: 

"Koç Üniversitesi'nde çalışan taşeron temizlik işçileri olarak birçok mobbing ve baskıya maruz kalıyoruz. Birçok işçi arkadaşımız işten ayrılıyor. Bizler Taşeron İzleme Kurulu olarak bütün baskıya ve mobbinge rağmen dayanışmayı büyüteceğiz. Yaşasın dayanışma!"

koç üniversitesikoçmobbingdayanışma

Diğer Videolar

CHP'li Abdurrahman Tuttere meclis kürsüsünden ekmek ve kuru soğan gösterdi: Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana

Meclis Başkanvekili Akar sinirlendi: Hay senin!

İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu'nun hareketiyle kastedilen neyse bakkala gittiğimde onu hissediyorum

Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü günden yeni görüntüler yayınlandı; sivil giyimli kişiden polise: Gücünüzü gösterin

Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca kaza yaptı

İmamoğlu'ndan 'oyun' projesi: Sistem kuruluyor, gençler destekleniyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24