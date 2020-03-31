Koç Holding’den Korona günleri için video: İyileşeceğiz, daha iyi insanlar olacağız

Koç Holding, Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan kampanya ve uygulamalara destek vermek amacıyla bir video hazırladı.

Sosyal medya hesaplarından 'İyileşeceğiz' mesajıyla paylaşılan videoda yeni tip Koronavirüs'le birlikte Türkiye ve dünyada yaşananlara dikkat çekilip, salgın sonrası günlerde daha güzel günlerin yaşanacağı mesajı verilerek, "İyileşeceğiz, iyi insanlar olacağız" denildi.

Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte Koç Holding'e bağlı birçok şirket, otel ve işletme salgınla mücadele kapsamında yapılan kampanyalara destek açıklaması yapmıştı.