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Kobe Bryant destek tweeti atmıştı; Soma faciasında yaşamlarını yitiren madencilerin aileleri Bryant'ı andı

28 Ocak 2020 17:09

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının acısını attığı tweet ile gösteren ve 26 Ocak günü helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant Soma'da faciasında yaşamını yitiren işçilerin aileleri tarafından unutulmadı. Aileler bir program düzenleyerek Kobe Bryant'ı andı.

Aileler, Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlediği programla, Kobe Bryant ve ailesine başsağlığı diledi. Programa Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma faciasında yaşamlarını yitiren madencilerin aileleri ve çocukları katıldı.

Maden faciasında hayatını kaybeden Ali Yüksel'in eşi Ergül Yüksel, "O bizim acı günümüzde tweet atarak yanımızda olmuştu. Çok duygulanmıştık. Şimdi bizde eşinin ve ailesinin yanında olmak için böyle bir program yaptık" dedi.

İŞTE O TWEET

Kobe Bryant, Twitter hesabından yaptığı paylaşımına “İyi niyetlerim ve dualarım, Soma’daki maden felaketinden zarar görenlerle” ifadelerini kullanmıştı.

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