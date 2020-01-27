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Kobe Bryant'a Oscar kazandıran animasyon filmi: Sevgili Basketbol

27 Ocak 2020 09:59

NBA tarihinin en değerli oyuncularından Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra, 2018’de kendisine Oscar Ödülü kazandıran "Dear Basketball" (Sevgili Basketbol) adlı kısa animasyonu sosyal medyada en fazla paylaşılanlar arasında yer aldı. 

2016’da basketbolu bıraktıktan sonra çekilen ve Glen Keane tarafından yönetilen film, Bryant'ın Kasım 2015'te "The Players' Tribune" adlı medya platformuna yazdığı basketbolu bırakmasına yönelik mektubuna dayanıyordu. 

Animasyon, Bryant’ın altı yaşında bir çocukken kurduğu basketbol hayaliyle başlayıp, vücudunun “Artık gitme vakti” dediği ana kadarki süreci anlatıyor. Animasyon’da Bryant’ın sesiyle hayat bulan şiirin bir kısmı ise şöyle: 

Sevgili Basketbol,

Babamın çoraplarını yuvarlayıp maç sayısı attığımı hayal ettiğim andan itibaren sana aşık oldum. 

Sana her şeyimi verecek kadar derin bir aşk bu. 

Zihnim ve bedenimden ruhuma kadar… 

Asla tünelin sonunu görmedim. 

Her sahada, her kötü top sonrası yukarı aşağı koşmaya devam ettim

Sen bir heyecan istedin, ben sana kalbimi verdim. 

Çünkü çok daha fazlasıyla geldi. 

Kan ter içinde oynadım… 

Mücadele bunu istediği için değil, 

Sen beni çağırdığın için… 

Her şeyi senin için yaptım. 

Çünkü biri, senin bana yaşadığımı hissettirdiğin gibi hissettiriyorsa yapman gereken budur. 

Sen altı yaşında bir çocuğa Lakers hayalini verdin. 

Seni bu yüzden her zaman seveceğim. 

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