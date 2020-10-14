'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan Ayhan Bilgen'den dikkat çeken paylaşım

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan ve yerine kayyım atanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında daha önceki bir konuşmasına yer veren Bilgen, söz konusu videosuna, "Bu karanlıktan kurtulmanın biricik yolu dayanışmadan, birlikte olmaktan, el ele vermekten, omuz omuza mücadele yürütmekten geçiyor" notunu düştü.

Videoda ise Bilgen, “Elbette bu şartlardan mutlaka çıkacağız. Bu karanlıktan mutlaka kurtulacağız ama bunun biricik yolu da dayanışmadan geçiyor, birlikte olmaktan geçiyor. Kendinizi hangi kimlikte hissediyor olursanız olun; ister liberal, ister sosyal demokrat, ister alevi, ister dindar hangi kimlikte görüyor olursanız olsun, şunu bilin ki birileri özgür olmadan siz de özgür olmayacaksınız. Birimiz güvende olmadan siz de güvende olmayacaksınız” ifadelerini kullanıyor.

Bilgen, geçtiğimiz günlerde partisine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. HDP'nin tersine Türkiyelileşme yaşadığını belirten Bilgen, "HDP’nin önünde gerçekçi tek seçenek kendi sorunlarını çözecek değişime yönelmektir" görüşünü savunmuştu.

TIKLAYINIZ - 'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan Ayhan Bilgen: HDP’nin önünde gerçekçi tek seçenek kendi sorunlarını çözecek değişime yönelmektir

Ne olmuştu?

Ayhan Bligen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2014'teki Kobani eylemlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 isimden 17’si geçen hafta tutuklanmış, eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ile Gülfer Akkaya ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.