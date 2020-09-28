Kobani eylemleri operasyonu | HDP'li vekillerden Meclis bahçesinde alkışlı protesto

KRT TV'nin Twitter adresinde yer alan videoya göre HDP milletvekilleri ve yöneticileri, "Kobani eylemleri soruşturması" kapsamında gerçekleştirilen gözaltıları Meclis bahçesinde alkışlar eşliğinde yürüyerek protesto etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili Ankara merkezli 7 ilde başlatılan PKK/KCK operasyonunda 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin yer alıyor.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri süren ve ifadeleri alınmayan HDP’li siyasetçilerin avukatları, bugün müvekkillerinin Ankara Adliyesi’ne getirildiğini duyurdu.

“Gizlilik” kararı olan soruşturma kapsamında savcılık tarafından gözaltı sürelerinin uzatılması istenen siyasetçiler, 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan siyasetçilerin gözaltı süreleri uzatıldı. Bunun üzerine siyasetçiler, tekrar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekilleri Saruhan Oluç ve Meral Danış Bektaş, HDP’lilerin gözaltı süresinin 4 gün uzatıldığını açıkladı.

Dört gündür gözaltında tutulan siyasetçilerin isimleri şöyle: Ayhan Bilgen, Alp Altınörs, Nazmi Gür, Altan Tan, Ayla Akat, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Bircan Yorulmaz, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Barmaksız, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, İsmail Şengül, Ali Ürküt, Cihan Erdal, Emine Beyza Üstün.