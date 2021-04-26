Kobani Davası'nda duruşma salonunu terk eden avukatlardan açıklama: Serbestçe savunma yapabileceğimiz koşullar olmazsa savunma vermeyeceğiz

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan dava bugün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mahkeme heyetiyle yaşanan gerilimin ardından avukatlar duruşma salonunu terk etti. Salonu terk eden avukatlar yaptıkları açıklamada "Bu davada savunma görevi üstlenen avukatların tümü, savunma görevlerini serbestçe yapabileceği koşullar yaratılmadığı sürece savunma vermeyecek. Şu andaki kararımız bu" dedi.

Salonu terk eden avukatlar, adliye önünde bir açıklama yaptı. Süreci anlatan avukatlar, koşullar değişmediği sürece savunma vermeyeceklerini kaydederek şunları söyledi:

"Biz mahkeme başkanından dışarıdaki arkadaşlarımızın alınmasını istedik. Yasal olmayan keyfi gerekçelerle "Almayacağız" dedi. Almazsa bizim de devam edemeyeceğinizi, çünkü savunma bütünlüğünün bozulduğunu ve duruşma salonunda kalamayacağımızı söyledik. Bu nedenle yoklama vermedik. Beyanımızın zapta geçirilmesini istedik, mahkeme bunu da reddetti. Söz hakkı vermeksizin kimlik tespitine geçmeye başladı. Kimin müdafisi var kimin yok bilmeksizin bunu yapmaya çalıştılar. Biz bu hukuksuzluğa ortak olmamak adına içerideki meslektaşlarımızla dışarıya çıktık. Bu giderilmediği sürece, bu davada savunma görevi üstlenen avukatların tümü, savunma görevlerini serbestçe yapabileceği koşullar yaratılmadığı sürece savunma vermeyecek. Şu andaki kararımız bu, hepinize teşekkürler."