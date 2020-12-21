Kiliseyi ziyaret eden Paşinyan, papazdan böyle tepki gördü

Ermenistan'da savaştaki kayıpları nedeniyle 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yas nedeniyle yapılan törene katıldı ve ilk kez halkla bir araya geldi.

Sisiyan bölgesinde gittiği bir kilisede papaza elini uzatan Paşinyan tepki ile karşılaştı. Papaz Ermenistan Başbakanı'na tepki göstererek uzattığı eli sıkmadı. Paşinyan'a elini vermeyen papazın 'dışarı' anlamına gelebilecek bir el hareketi de yaptığı görüldü.