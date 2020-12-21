T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kiliseyi ziyaret eden Paşinyan, papazdan böyle tepki gördü

Bölgede yaşayanlar Paşinyanın geçeceği yolu kapattı

21 Aralık 2020 16:20

Ermenistan'da savaştaki kayıpları nedeniyle 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yas nedeniyle yapılan törene katıldı ve ilk kez halkla bir araya geldi. 

Sisiyan bölgesinde gittiği bir kilisede papaza elini uzatan Paşinyan tepki ile karşılaştı. Papaz Ermenistan Başbakanı'na tepki göstererek uzattığı eli sıkmadı. Paşinyan'a elini vermeyen papazın 'dışarı' anlamına gelebilecek bir el hareketi de yaptığı görüldü. 

ETİKETLER

Ermenistan Başbakanı Paşinyanpapaztepkielini sıkmadıkilise ziyareti

Diğer Videolar

Duruşmaya çıkan soyguncu hakimle flörtleşince viral oldu

Alt yapı çalışması yapan işçinin başına tabela düştü

MSB'den “Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı" paylaşımı

Onlar Sağlık Bakanlığının 'hava hastaneleri'

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum...

Yer Osmaniye; sokak ortasında çatıştılar!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçili öğrencilerden 'Padişah' klibi: "Seni bir eylemle rezil ederim"...

Taşıdıkları saz kılıfı silah sanılan iki genci öldürmenin cezası 24...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Rektör tartışmasının yaşandığı Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi...

Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne iki yeni fakülte kararına Prof . Dr....

Fatih Altaylı'dan Ertuğrul Özkök'e: Kendinizi çamaşır makinesine, hatta herkesin girip...

Işık Ökte: Naci Ağbal yabancı yatırımcıyı faizin yüzde 17'de kalacağına...

Anket: Bu pazar seçim olsa, barajı 3 parti geçebiliyor, kararsız...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçili öğrencilerden 'Padişah' klibi: "Seni bir eylemle rezil ederim"...

Taşıdıkları saz kılıfı silah sanılan iki genci öldürmenin cezası 24...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24