Klinikteki görüntüler ortaya çıktı | Cinsel istismar iddiasıyla sokakta linç edilen hekim: Yargısız infaz yaptılar

İstanbul Kadıköy'de yabancı uyruklu kadının taciz iddiası üzerine darp edilen Diş Hekimi Mehmet Beker, "Yargısız infaz yaptılar" diye konuşurken, klinikteki görüntüler ortaya çıktı.

İddiaya göre 70 yaşındaki diş doktoru İsmail Beker'in Kadıköy Bahariye'de bulunan kliniği için anlaştığı temizlik görevlisi Türkmenistanlı Munira S., 11 gün çalıştıktan işi bıraktı. İddiaya göre geçen cumartesi günü kliniğe gelen Munira S., İsmail Beker'den 9 bin lira istedi. Beker parayı vermeyince Munira S., doktorun telefonunu beşinci kattan aşağıya attı. 22 yaşındaki kadın binanın balkonundan aşağıdakilere "Bana tecavüz ediyorlar" diye bağırmaya başladı. Çevredekiler binanın önünde toplandı. Diş hekimi İsmail Beker ve Munira S. bina önüne indiklerinde çevreden toplananlar diş hekimini darp etti. Çevredekiler linç anlarını görüntüleyip sosyal medyada yayınlarken, bir süre sonra olay yerine gelen polis, Munira S. ve İsmail Beker, polis merkezine götürülüp ifadeleri alındı .

Doktor incelemenin ardından serbest kaldı

Polis ekipleri, 'iftiraya uğradığını' belirten Beker'in ifadesini aldıktan sonra klinik ve binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelenen balkonun güvenlik kamerası kayıtlarında Munira S.'nin "Bakar mısınız? Burada zorla tecavüz ediyor bana" dediği duyulurken, bir başka kamera görüntüsünde de Beker'in bina önünde çevredekiler tarafından darp edildiği görülüyor.

"9 bin lira vermezsen tecavüz etti diyeceğim"

Olayı anlatan Diş hekimi İsmail Beker, "İşçi firmasından bir ay denemek üzere biz bu kişiyi aldık. Temizlik, yemek işleri yapacaktı. Daha sonra ayrıldı. Firma sahibi bir ev tutuyor. Firmadan alacağım var diyor. Firma pasaportunu vermek istemiyor, ancak polisle gidip pasaportunu alıyor. Sonra yanıma geldi. 'Firma bana ödemeler yapmıyor alacaklarım var alamıyorum, sen ödeyeceksin eğer ödemezsen hamileyim diyeceğim, tecavüz etti diyeceğim, bana 9 bin lira para vermen lazım' dedi. Ben de kabul edemeyeceğimi söyledim" diye konuştu

"Yargısız infaz yaptılar"

Beker, "Aşağıya seslendi 'Bana tecavüz ediyorlar' diye. 'Telefonumu niye attın' deyince de 'Bakar mısınız? Bana tecavüz ediyorlar beni öldürüyorlar' diye aşağıya seslenmiş oldu. Beraber aşağıya indik. Kamera kayıtları var. Ben 'dokunmadım' dememe rağmen, 'sen tecavüzcüsün' diyerek üzerime saldırdılar. Tecavüz, darp olsa zaten ayrı ayrı inmiş olurduk ya da bir tartışma olurdu. Yargısız infaz yaptılar" dedi.

(DHA)