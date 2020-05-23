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KKTC Turizm Bakanı Üstel: Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum

23 Mayıs 2020 16:38

KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs'ın Koronavirüs ile mücadelesinin sona erdiğini belirterek, Türkiye'de yurt dışında tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a beklediklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs olarak Koronavirüsü (Covid-19) yendiklerini belirterek, Türkiye'de yurtdışında tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum çağrısı yaptı.

Üstel, mart ayından itibaren koronavirüsle mücadelede önemli adımlar attıklarını ifade etti. "36 gündür ülkemizde bir vaka ortaya çıkmadı. Bir başarı hikayesinden bahsediyoruz" diyen Üstel, "Koronavirüs salgını ile mücadeleyi çok başarılı bir şekilde yaptık" dedi. Koronavirüsle mücadelede halkın kurallara itina ile uyduğunu kaydeden Üstel, "Yavaş yavaş sektörleri çalışma hayatını kazandırmaya başladık. Bunlar için belirli kriterler ortaya koyduk" dedi. 1 Haziran'dan itibaren turizm sektöründe açılmaların olacağını söyleyen Bakan Üstel, "Otellere eğitim verilecek. Güvenli sertifikası alanlar açılacak. Otellerimizin kapılarını açarken, şu anda iç turizmi hareketlendirme adımı. Aslında bu dışa açılım öncesinde bir ön prova" dedi.

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Kuzey Kıbrıstatil yapmak isteyenlerKKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel

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