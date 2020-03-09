KKTC polisi ile BM askerleri arasında 'sınır kapısı' gerginliği

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu'nun Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle KKTC ile geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının kapatılması sonrası gerginlik sürüyor. Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kararına tepki gösteren Kıbrıslıların kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı'da bugün düzenlediği eylemde, Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ile KKTC polisi arasında gergin anlar yaşandı.

KKTC'de yerel saatle 12.00 sıralarında Lokmacı'da toplanan eylemciler, ara bölge olarak bilinen yeşil hattan güneye geçmeye çalıştı. BM'nin Kıbrıs'ta görev yapan askerleri eylemcilerin önünü kesti. Yeşil Hat sınırında duran BM askerleri, güneye geçişlere izin verilmeyeceğini bildirdi. Eylemciler de sloganlar eşliğinde askerleri aşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. BM askerleri, eylemcilerin Rum sınırına karanfil koyma isteğine de olumsuz yanıt verdi. Kıbrıs Rum sınır kapısında da çelik bariyerlerle önlemler alındı.

BM askerlerinin sınırı ihlal etmesi, KKTC polisinin tepkisini çekti. KKTC polis yetkililerinin, 'burası bizim toprağımız, yeşil hatta çekilin' uyarısına olumsuz yanıt veren BM askerleri, sınırda bulunan KKTC polisi tarafından yeşil hatta kadar itildi.

O anlar ve yaşanan arbede kameralara yansıdı.

45 yıldan bu yana, 1200'ün üzerinde BM barış gücü askerinin görev yaptığı Yeşil Hat, adayı ikiye bölerken Güzelyurt'tan, Magosa'ya uzanıyor. Hattın bugünkü sınırları, 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtı ile belirlendi.

BM denetimindeki bu topraklar adanın yaklaşık yüzde 5'ini oluşturuyor. Adada ayrıca 1960'tan bu yana egemen statüde iki İngiliz üssü bulunuyor.