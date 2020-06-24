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KKTC meclisinde Başbakan ile muhalefet arasında tartışma: Siz zannedersiniz, imparatorsunuz

24 Haziran 2020 17:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde Turizm Bakanı Ünal Üstel'in görevden alınmasının ardından tartışma alevlendi. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman ile Başbakan Tatar'a arasındaki söz düellosu tartışmaya döndü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde Turizm Bakanı Ünal Üstel'in görevden alınmasının yankıları sürüyor.Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Turizm Bakanı'nın görevden neden alındığını sordu? Kürsüye çıkan Başbakan Tatar da,  "Başbakan olarak adım attım. Bu benim takdirimdir" dedi. Ana muhalefet lideri Erhürman da yerinden, Tatar'a yüklendi. KKTC Başbakan Tatar da, Erhürman'ın eleştirilerine 'kızma bana, bağırma bana Tufan Bey, ben de sizin gibi hukuk bilirim. Beni mahkemede gibi sorguya çekmeyin" karşılığını verdi.

Erhürman da, "Burası Meclis'tir. İzah edeceksiniz. Meclisin hak ettiği bilgiyi vereceksiniz. Siz zannedersiniz, imparatorsunuz, biz neyiz burada. Sanki de krallıkla yönetiliriz. Burası muhalefettir" diyerek Başbakan Tatar'a tepki gösterdi. Başbakan Tatar da, Erhürman'a, "Neden bağırıyorsun bana. Kızma bana, kızma bana" diyerek cevap verdi.

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