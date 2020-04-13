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KKTC'den gelip karantina altına alınan 473 kişi tahliye edildi

13 Nisan 2020 12:51

KKTC'den gelen ve Karaman'da yurda yerleştirilen 473 kişi, 14 günlük karantina süreleri tamamlanması üzerine otobüslerle memleketlerine gönderildi.

KKTC'den gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na geldikten sonra Karaman'da KYK'ya bağlı 2 yurda yerleştirilen 473 kişiden ilk kafilede yer alan 141'inin 14 günlük karantina süresi geçen cumartesi günü dolmuştu. Karantina süreleri dolanların tahliyesi 31 kentte 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanması üzerine ertelendi. Bugün sabah ise karantinadakilerin tamamı süreleri dolduğu ve yapılan Koronavirüs testleri negatif çıktığı için tahliye edildi.

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