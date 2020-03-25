KKTC'de Koronavirüs'e karşı 'moral treni'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan kısmi sokağa çıkma yasağında halka moral vermek için 'moral treni' uygulamasını başlattı.



KKTC'de önceki gün alınan sokağa çıkma yasağı sonrasında Lefkoşa Türk Belediyesi, ilçenin bütün sokaklarını gezen 'moral treni' ile vatandaşlara moral vermeye başladı. Mahallelerde ilerleyen tren, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların ilgisini çekti.