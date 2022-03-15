KKTC'de Erdoğan'ın "giderlerse gitsinler" sözlerini eleştiren doktora Cumhurbaşkanı Tatar müdahale etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı töreninde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten konuşmasında hekimlerin sorunlarını dile getirdiği sırada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar araya girerek, Ökten’in konuşmasına müdahale etti. Tatar, "Ökten'e "Biz burada bu ülkenin sorunlarını konuşurken bize Türkiye'deki sorunlarını anlatıyorsunuz" dedi.

Başkent Lefkoşa'da düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "giderlerse gitsinler" sözleri ve doktorların sorunları hakkında konuşan Ali İhsan Ökten'in konuşması sırasında müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin sağlık konularının KKTC’deki tıp bayramı etkinliğinde dile getirilmesini eleştirdi. Tatar, "Biz burada bu ülkenin sorunlarını konuşurken bize Türkiye'deki sorunlarını anlatıyorsunuz" diyerek Ökten’in sözleri kesti.

"Benzer sorunları buradaki meslektaşlarımız da yaşıyor"

Salondaki diğer hekimler, alkışlar eşliğinde Ökten'e destek verdi ve "Konuğumuzdur konuşacak" dedi. Ökten de Tatar’a “Benzer sorunları buradaki meslektaşlarımız da yaşıyor" diyerek sözlerine devam etti.