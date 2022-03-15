T24 LogoT24 Logo
Haberler

KKTC'de Erdoğan'ın "giderlerse gitsinler" sözlerini eleştiren doktora Cumhurbaşkanı Tatar müdahale etti

"Benzer sorunları buradaki meslektaşlarımız da yaşıyor"

15 Mart 2022 09:04

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı töreninde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten konuşmasında hekimlerin sorunlarını dile getirdiği sırada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar araya girerek, Ökten’in konuşmasına müdahale etti. Tatar, "Ökten'e "Biz burada bu ülkenin sorunlarını konuşurken bize Türkiye'deki sorunlarını anlatıyorsunuz"  dedi.

Başkent Lefkoşa'da düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "giderlerse gitsinler" sözleri ve doktorların sorunları hakkında konuşan Ali İhsan Ökten'in konuşması sırasında müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin sağlık konularının KKTC’deki tıp bayramı etkinliğinde dile getirilmesini eleştirdi. Tatar, "Biz burada bu ülkenin sorunlarını konuşurken bize Türkiye'deki sorunlarını anlatıyorsunuz" diyerek Ökten’in sözleri kesti.

"Benzer sorunları buradaki meslektaşlarımız da yaşıyor"

Salondaki diğer hekimler, alkışlar eşliğinde Ökten'e destek verdi ve "Konuğumuzdur konuşacak"  dedi. Ökten de Tatar’a “Benzer sorunları buradaki meslektaşlarımız da yaşıyor" diyerek sözlerine devam etti.

KKTCTıp BayramıLefkoşaAli İhsan ÖktenErsin TatarRecep Tayyip Erdoğan

Diğer Videolar

CHP, üç fidanı andı: "Türkiye’yi yönetenler bakın, onları tanımayan gençler, nasıl Deniz'e, Yusuf’a, Hüseyin’e sahip çıkıyor"

Denize düşen çocuğu görevli personel boğulmaktan kurtardı

Ataşehir’de sürücüye maganda şoku: Aracının aynasını kırdı

Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine davet edilen bazı gazetecilere gönderme: Gezi'de iktidarın söylemine alet oluyorlardı; unutmayacağız

Trabzon Akçaabat'ta heyelan anı

Özdağ'dan Soylu hakkında çarpıcı iddialar: Beni ve başkalarını izletiyor, hesaplarımızı kontrol ediyor; bir polis beni komplo konusunda bilgi verdi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24