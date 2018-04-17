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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Anastasiadis 10 ay sonra ilk kez bir araya geldi

17 Nisan 2018 13:26

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Beşli Konferans'ın anlaşma olmadan sona erdiği açıklamasını yaptığı 7 Temmuz 2017'den bu yana teması olmayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis 9 buçuk ayın ardından ilk defa bir araya geldi. İki liderin buluşması, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi konutunda düzenlenen yemekte gerçekleşti. Görüşmeye basın mensupları alınmazken, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme sonrası açıklama yaptı.

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