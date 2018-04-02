T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kızına cinsel istismarı itiraf eden baba tutuklandı

02 Nisan 2018 20:06

1 yıldır öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba Yaşar Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara'da, anne Ayşe Ç. (35), iddiaya göre, eşi Yaşar Ç.'nin (35) yaklaşık 1 yıldır S.Ç. (14) isimli kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, yakınlarından yardım istedi. Bunun üzerine ailenin Turgut K. isimli yakını, baba Yaşar Ç.'ye, suçunu itiraf ettirdi. Bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydeden Turgut K., daha sonra baba Yaşar Ç.'yi Etlik Polis Merkezi'ne götürdü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüyü izleyenler, Yaşar Ç.'ye büyük tepki gösterdi. Gözaltına alınan Yaşar Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

ETİKETLER

kızına cinsel istismarıcinsel istismarı itiraf etti

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

Konuşurken öksürük nöbetine tutulan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Merak etmeyin, Koronavirüs değil

25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24