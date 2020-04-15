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"Kızımın katili salıveriliyor; edeceğim beddua sözlere sığmaz"

15 Nisan 2020 15:32

90 bin hükümlüyü ilgilendiren yeni infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı. 2019'un Mart ayında trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın babası kızının ölümüne neden olan kişiyle ilgili "Kızımın katili salıveriliyor; edeceğim beddua sözlere sığmaz" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Baba Akkaya, kızının ölümüne neden olan kişinin de tahliye olmasına atıfla "Siz mi doğurdunuz, beşiğini mi salladınız, sabahlara kadar başını mı beklediniz. Yoksa yoğun bakımda kapısının önünde bekleyen siz miydiniz, nasıl affedersiniz? Siz affetseniz Allah sizi affetmeyecek" dedi.

Ne olmuştu?

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencisi 19 yaşındaki İrem Su Akkaya'nın yaşamını yitirdiği kazada, tutuklu sanık uzman çavuş Emre Esmer'e 9 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Kazadan sonra 1,92 promil alkollü çıkan Emre Esmer karar öncesi "Pişmanım" demişti. 

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