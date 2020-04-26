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Eski HDP Milletvekili Aslan, Kızıltepe’deki kavgayı 'Kanlıtepe' başlığıyla duyuran Takvim Gazetesi için savcıları göreve çağırdı

26 Nisan 2020 10:47

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir kavgayı 'Kanlıtepe' başlığıyla duyuran Takvim Gazetesi'ne, eski HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'dan kınama geldi. 

2 aile arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Berfin Çalgıcı’nın ölümü büyük üzüntüye neden olurken Takvim Gazetesi’nin haberinde  'Kızıltepe' için 'Kanlıtepe' benzetmesini kullanması tepkilere neden oldu.

Başlığa tepki gösterenler arasında eski HDP Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan da vardı. Aslan, Twitter hesabından paylaştığı bir video ile Takvim Gazetesi'ni kınadı. "Takvim Gazetesi, 'Kanlıtepe' başlığı atarak, basın ilkeleri ve ahlakıyla bağdaşmayacak bir kötü haberciliğe imza atmıştır" diyerek tepkisini dile getiren Aslan, "Takvim Gazetesi'ni bu sorumsuzca davranışından ötürü kınıyor, ve bir an önce Mardin halkından ve kamuoyundan özür dilemeye davet ediyorum" diye konuştu. 

Takvim Gazetesi'nin ayrıca TCK'ya göre suç işlediğini belirten Aslan, Cumhuriyet savcılarını da göreve çağırdı. 

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