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Kızıltepe’de sokağa çıkamayan vatandaşlar damlarda uçurtma uçurdu

19 Nisan 2020 10:38

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yeni tip Koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden toplanarak ‘Hayat dama sığar’ sloganıyla uçurtma etkinliği düzenledi. Aynı anda uçurulan uçurtmalar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

Kızıltepe’de Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar, ‘Hayat dama sığar’ sloganıyla sosyal medya hesabı Qoser TV üzerinden etkileşime geçerek uçurtma etkinliği düzenledi. Evlerinin damlarına çıkan Kızıltepeliler, sosyal mesafe kurallarına da dikkat ederek aynı anda yüzlerce uçurtmayı gökyüzüne bıraktı. Rengarenk uçurtmalar gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu.
Çocuğuyla birlikte evinin damında uçurtmasını gökyüzüne bırakan Aydın Yaman, "Sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanarak çatıya çıkıp uçurtma uçuruyoruz. Günümüzü gün edip komşularla beraber uçurtma uçuruyoruz" dedi.

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