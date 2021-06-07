T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kızılırmak'ta yaşanan toplu balık ölümleri tedirgin ediyor

07 Haziran 2021 12:21

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta yaşanan toplu balık ölümleri tedirgin ediyor.

Türkiye’nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometre uzunluktaki Kızılırmak’ta yaklaşık bir haftadır toplu balık ölümleri yaşanıyor. Bilinmeyen bir nedenle ölen balıklar, su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Irmağın Sivas Merkeze bağlı Damlacık köyü yakınından geçen bölümünde gerçekleşen ölümler, çevrede yaşayan vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. Meydana gelen ölümlerde balıkların, nehirde bulunan ağaçlara ve taşlara takıldığı gözlemlendi.

Çok sayıda balığın telef olduğunu belirten Mert Varol, “Şu an Sivas damlacık köyü yakınlarında bulunuyoruz ve Kızılırmak’ın bu bölümünde balıklar telef olmuş, kıyıya vurmuş. Sebebini bilmiyoruz ama baya bir kıyıda ölü balık var ve pis bir koku geliyor ırmaktan. Yetkililerden bu pis koku ve balık ölümleriyle ilgili bir araştırma yapmasını istiyoruz. Balıklar gerçekten çok kötü durumda telef olmuşlar pis koku yayıyorlar ve pis bir görüntü oluşturuyorlar buraya gelen vatandaşlar için. Yetkililerden bununla ilgili araştırma yapmasını istiyoruz” dedi.

balıkdenizölümkızılırmak

Diğer Videolar

TRT 1’deki yarışma programında hata: En çok gol kralı olan futbolcu sorusu yanlış cevaplandı

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 3 çocuğunun gözü önünde saldırıya uğradı

Tatilciler gitti, define avcıları geldi

HDP: Türkiye halkları adalet istiyor

İtalya'nın Sardunya Adası'nda büyük yangın

Evleri suyla dolan çift komşularının uzattığı ip yardımıyla hayata tutundu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24