Kızılay Başkanı: Gerçekçi olalım, Suriyelilerin yarısı geri dönmez

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını değerlendiren Kızılay Başkanı Kerem Kınık Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu. “Gerçekçi olalım, iyi şartlar altında Suriyelilerin yarısı gitse de yarısı burada kalır" diyen Kınık, zorla gönderilmemeleri gerektiğini savundu. Kınık, "Buna başta biz karşı çıkarız. 1.3 milyon Suriyeliye Kızılay Kart aracılığıyla aylık 120 lira veriyoruz” dedi. Kınık, yardımların yüzde yüzünün Avrupa Birliği tarafından fonlandığını ifade etti. “Güven­lik sağlanırsa, döndüğümde artık çoluğumun çocuğumun geleceğinden emin olabileceksem, hemen dönerim” diyen yüzde 60'lık bir kitlenin varlığından söz eden Kınık, Suriyelilerin Türkiye'de özel sektörde kayıt dışı çalıştığını belirterek, "Ama biz buna 'esnek istihdam' diyoruz ve bu olmazsa, özel sektörde istihdam imkânları yok" dedi.