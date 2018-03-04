T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kızılay Başkanı: Gerçekçi olalım, Suriyelilerin yarısı geri dönmez

04 Mart 2018 16:11

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını değerlendiren Kızılay Başkanı Kerem Kınık Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu. “Gerçekçi olalım, iyi şartlar altında Suriyelilerin yarısı gitse de yarısı burada kalır" diyen Kınık, zorla gönderilmemeleri gerektiğini savundu. Kınık, "Buna başta biz karşı çıkarız. 1.3 milyon Suriyeliye Kızılay Kart aracılığıyla aylık 120 lira veriyoruz” dedi. Kınık, yardımların yüzde yüzünün Avrupa Birliği tarafından fonlandığını ifade etti. “Güven­lik sağlanırsa, döndüğümde artık çoluğumun çocuğumun geleceğinden emin olabileceksem, hemen dönerim” diyen yüzde 60'lık bir kitlenin varlığından söz eden Kınık, Suriyelilerin Türkiye'de özel sektörde kayıt dışı çalıştığını belirterek, "Ama biz buna 'esnek istihdam' diyoruz ve bu olmazsa, özel sektörde istihdam imkânları yok" dedi.

ETİKETLER

kızılay başkanısuriyekübra parkerem kınık suriyeliavrupa birliği

Diğer Videolar

Kaçırmak istediği kadın çığlık atınca arabadan attı

Barış Manço ölümünün 21. yılında mezarı başında anıldı

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Koronavirüs'ten korunmanın en etkili yolu 'tuzlu su çözeltisi'

LPG'li araç gaz dolumu sırasında böyle patladı

Beşiktaş'ta 'kırmızı ışık ihlali' kazaya neden oldu; o anlar kamerada

Sobe | Oyuncu Merve Dizdar, Ezgi Çelik'e anlattı: Uçurumdan atlarsan başarı gelir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24