Kızı için kardan Anıtkabir maketi yaptı, Mansur Yavaş'tan davet aldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan , Anıtkabir'i görmek isteyen 9 yaşındaki kızı Hira için kardan Anıtkabir yaptı.

10 gün boyunca hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu dondurucu soğukta bu maketi yapan baba Karahan, biriken karlardan aslan ve aslanlı yol da yaptı.

Haberin sosyal medyada paylaşılması üzerine babaya çağrıda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da "Sevgili Mehmet, Bağımsızlığın, demokrasinin, adaletin önemini ve bir milletin verdiği mücadeleyi güzel kızımız Hira'ya, Milli Mücadelemizin kalbinde, Anıtkabir'de anlatmak isterim. Sizi ve değerli ailenizi ağırlamaktan onur duyarım" ifadeleriyle Ankara'ya davet etti.