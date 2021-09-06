T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kızı Hira için 'kardan Anıtkabir' yapan Hakkarili baba, bu kez de kızını okula götürebilmek için hurda parçalardan araç yaptı

Baba Karahan, eksiklerini tamamladığı aracıyla ilk iş olarak da bugün kızı Hira’yı okuluna bıraktı

06 Eylül 2021 20:49

Hakkari'de yaşayan inşaat işçisi baba Mehmet Şefir Karahan, eksi 20 derecede kardan hazırladığı Anıtkabir'in ardından bu kez kızını okula götürebilmek için hurda parçalardan araba yaptı.
 
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan yaklaşık 40 bin lira harcayarak hurda parçalardan araç yaptı. Karahan, aracıyla 8 yaşındaki kızı Hira'yı yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki okuluna bıraktı.
 
Yüksekova'nın Yeni Mahalle semtinde yaşayan ve bugüne kadar F-16 savaş uçağı, Aylan ve Ümran Bebek, Seyit Onbaşı ve Anıtkabir’i görmeyen kızı için geçen yıl ocak ayında eksi 20 derecede çalışarak 'kardan Anıtkabir' ve 'Aslanlı Yol' yapan inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, bu kez de yaklaşık 40 bin lira harcayarak hurda parçalardan araç yaptı.
 
Karahan, 750 kilo ağırlığında, 25 beygir gücüne sahip ve 60 kilometre hıza ulaşabilen aracın yapımını 1.5 yılda bitirdi. Karahan, 'Hummer'a benzettiği aracının 20 litre benzinle yaklaşık 150 kilometre gidebildiğini söyledi.
 
Karahan, eksiklerini tamamladığı aracıyla ilk iş olarak da bugün kızı Hira’yı okuluna bıraktı ve şunları söyledi:
 
"Bugün okulların ilk günü olduğu için yaptığım arabayla kızımı okula götürdüm. Öğrenciler arabaya meraklı gözlerle baktı. İnşallah bu öğrencilerde geleceğin en iyi arabalarını yaparlar ve bu yaptığım araba onlara ilham olur. Bundan sonra kızımı yaptığım arabamla okula götürmeyi düşünüyorum. Müşterisi çıkarsa satmayı da düşünüyorum. Amacım kazandığım parayla daha iyisini yapmak."
Büyük mutluluk yaşadığını belirten Hira Karahan ise, "Arkadaşlarım arabayı çok beğendi ve inceleyip içinde oturdular. Babamı çok seviyorum. Bundan sonrası da benim için eğlenceli olacak. Hafta sonları ise arabamızla gezmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.
 
Kaynak: DHA
 
 
hirahakkariaraçokulanıtkabir

Diğer Videolar

Yolu kapatıp oynayanlara ceza

Gürcistan’da eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili için "Mişa'ya Özgürlük" protestosu

Adalet Bakanı Gül: Hukuk fakültelerine veteriner dekan atanması beni çok rahatsız ediyor

İBB Sözcüsü, çocuk teknoloji atölyelerini paylaştı: Bazı vakıflara gerek olmadan yaptık

İmamoğlu: UKOME'de 10. kez yeni ve kaliteli taksi önerimizi getireceğiz; bir avuç azınlığın değil, 16 milyonun talebinde ısrar ediyoruz

İngiltere’de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24