Kızgın zürafa, safariye çıkan turistlere saldırdı

Kenya’nın Masai Mara Rezerve Bölgesi’nde kızgın zürafa, safari turu yapan turistlerin bulunduğu aracı kovaladı.

Yerel medyaya konuşan Muchena, “Zürafa ilk başta zararsız görünüyordu ama birdenbire koşmaya başladı ve bizi doğal ortamından uzaklaştırdı. Hatta bir noktada çıkışımızı kapatmaya bile çalıştı ama kaçmayı başardık. Bu korkunç bir maceraydı” dedi. Zürafaların saatte 64 kilometre hızla koşabildikleri ifade ediliyor.