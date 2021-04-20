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Kızgın Tesla kullanıcısı fuarı birbirine kattı

Kullanıcı, marka standında sergilenen aracının üzerine çıkarak protesto etti

20 Nisan 2021 13:44

Kapılarını açan Şangay Otomobil Fuarı'nda bir Tesla müşterisi olay çıkarttı. Kadın Tesla kullanıcısı Model 3 aracının frenlerindeki hatadan dolayı markayı, marka standında sergilenen aracının üzerine çıkarak protesto etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Model 3 sahibi olan Tesla kullanıcısı, Şangay Otomobil Fuarı’nda markanın standını ziyaret etti. Kadının üzerindeki tişörtte Çince “Hatalı fren kontrolü” yazıyordu ve stand üzerindeki Model 3’ün üzerine çıktı.

Güvenlik görevlileri kadının bu eylemini engellemeye çalışsa da Tesla müşterisi, “Tesla freni kontrolünü kaybetti” diye bağırarak eylemine devam etti.

Tesla Bloomberg’e yaptığı açıklamada kadının, “Tesla'nın fren sorununu defalarca protesto etmesiyle tanındığını” söyledi. Marka ayrıca olayın öncesinde kadının, Tesla’nın standına ulaşmadan Şangay Otomobil Fuarı’nın içinden canlı yayın yaptığını da belirtti.

Tesla sahibi, Model 3’teki frenlerin sorunlu olduğunu ve bir kazada dört aile üyesinin bu sebepten dolayı öldüğünü iddia ediyor. Ancak Tesla, araç üzerindeki verilerin kaza sırasında fren ve sürücü destek sistemlerinin düzgün çalıştığını gösterdiğini ve frenlemeden önceki hızın 120 km/s civarında olduğunu söyledi.

Tesla, tüketici haklarına “büyük önem verdiğini” ve otomobili iade etmek için ısrar eden sahibiyle daha önceki görüşmelerde çeşitli çözümler sunduklarını sözlerine ekledi. Firma, aracın üçüncü bir şahıs tarafından kontrol edilmesini bile önerdi, ancak sahibinin reddettiği bildirildi.

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