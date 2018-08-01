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Kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği iddia edilen adam linç edilmek istendi

01 Ağustos 2018 15:49

Burdur'da, ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle linç edilmek istenen Osman K.'yı, polis kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaşanan arbedede şüpheliyle 2 polis memuru yaralandı. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Konak Mahallesi'nde bir erkek şüphelinin, önüne geçtiği ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin Osman K. (46) olduğunu belirleyen polis, bugün kent merkezinde kurulan Salı Pazarı'nda önlem aldı. Yapılan çalışma sonucunda Osman K., sivil polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalandığını öğrenen vatandaşlar ise linç girişiminde bulundu. Polis, Osman K.'yı bir iş yerine sokarak linçten kurtardı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun parmağı çıktı, bir polis memuru da fenalık geçirdi. Yaralı polisler Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Vatandaşların darp ettiği Osman K. da tedavisi için Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildi. Daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde yattığı öğrenilen Osman K. tedavisinin ardından Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Osman K.'nın inşaatlarda elektrikçi olarak çalıştığı öğrenildi.

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