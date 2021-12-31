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Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, 2 saati böyle çaldı

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

31 Aralık 2021 09:38

Isparta’da bir iş yerine giren sevgililer, 3 bin 500 lira değerinde 2 adet kol saatini çaldı. Çiftin saatleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında 2 kişi, 6 yıldır bijuteri işiyle uğraşan Ahmet Kerim Selçuk’a ait iş yerine girdi. Sevgilisine şans öpücüğü verdikten sonra çiftlerden biri iş yeri sahibini oyalarken diğeri ise saat bölümüne giderek 3 bin 500 bin lira değerinde 2 tane kol saatini cebine koydu. Çiftin hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İş yeri sahibi Selçuk, daha sonra saat rafının boş olduğunu görünce şoke oldu ve hemen polis ekipleri arayarak hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

IspartaHırsızlıkKol saatiPolisGüvenlik Kamerası

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