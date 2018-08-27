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Kız arkadaşından ayrılan genç 10 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı

27 Ağustos 2018 14:50

Adana'da kız arkadaşından ayrılan Fatih K. (24), 10 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Evlerinin balkonlarından Fatih K.'yi ikna etmek isteyenler, cep telefonlarıyla da 'canlı yayın' yaptı. Olay, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Fatih K., sevdiği kızın bulunduğu apartmanın önüne geldi. Kendine ve çevreye zarar veren Fatih K., bir süre sonra Berfin D.'nin oturduğu apartmanın karşındaki 10 katlı binanın çatısıda çıktı. Kendisini sarkıtarak bağıran Fatih K.'yi görenler polisi aradı.

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