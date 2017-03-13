Kıyıya vuran Caretta caretta'yı kurtarıp, tekrar denize bıraktılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kıyıya vurmuş olarak yarı baygın halde bulunan bir caretta caretta, vatandaşların dikkati sayesinde kurtarılıp, kendisine gelmesi sağlandıktan sonra tekrar denize bırakıldı. Dün öğle saatlerinde, Yalancıboğaz Mevkisi'nde koyun açık deniz tarafına bakan kesiminde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıdaki kayalıkların üzerinde hareketsiz şekilde duran bir caretta caretta olduğunu farkedip, durumu Marmaris Çevrecileri Derneği'ne bildirdi. İhbar üzerine Dernek Başkanı Ahmet Kutengin, beraberindeki bir grup dernek üyesi ile bölgeye gitti. Kayaların üzerinde hareketsiz şekilde duran ve sadece kabuğunda küçük çizikler bulunan 50 santimetre boyunda, 18 kilogram ağırlığındaki dişi deniz kaplumbağasının üzerine su döküp, havlu ve bezlerle sararak ıslak tutmaya çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen caretta caretta, hareket etmeye başladı. Bunun üzerine denize taşınarak, doğal ortamına bırakıldı. Tekrar özgürlüğüne kavuşan deniz kaplumbağası, bir süre bekledikten sonra yüzerek, gözden kayboldu.