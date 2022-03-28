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Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı Yakamoz S-245'in fragmanı yayınlandı

Yakamoz S-245, 20 Nisan’da gösterime girecek

28 Mart 2022 10:46

Netflix, Nisan ayında yayınlanacak Türk yapımı bilim kurgu dizisi Yakamoz S-245'in fragmanını paylaştı.

Başrolde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçi’nin yer aldığı Belçika yapımı post apokaliptik (kıyamet sonrası bilim kurgusu) dizisi Into The Night dünyasında geçen Yakamoz S-245, bir denizaltı araştırmacısının maceralarını konu alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan deniz biyoloğu Arman’a hayat verdiği Yakamoz S-245 dizisinin senaryosu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı tarafından kaleme alınırken; sezonun tamamını Tolga Karaçelik yönetiyor. Jason George, Hakan Muhafız’ın senaryosunu da kaleme almıştı.

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