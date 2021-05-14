Kısıtlamayı ihlal ederken yakalanan vatandaş sinir krizi geçirdi; "Savcı akrabam var"

Antalya’da rutin trafik kontrollerinde durdurulan motosiklet sürücüsü, kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada sinir krizi geçirdi. Vatandaşın kaçmaya çalıştığı da görüldü. Vatandaş o anlarda polise "Savcı akrabam var" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Vatan Bulvarı üzerindeki polis denetim noktasında gerçekleşti. Rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S., kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada sinir krizi geçirdi. O sırada bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin S. Kelepçelenerek taşıma aracı beklerken görüntü alan gazetecileri görünce olay yerinde koşarak kaçmaya çalıştı. Kaçamadan yakalanan vatandaş kendisini yere atarak “Kendimi öldürürüm, çekmesin. Canımı al Allah’ım” diyerek bağırdı. Vatandaş o anlarda polise "Savcı akrabam var" dedi.

Gelen taşıma aracı ile işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülen Hüseyin K’nin motosikleti ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.

Kaynak: İHA