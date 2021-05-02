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Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, kendisini ve arkadaşını araca kilitledi

İki gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150’şer TL'den 6 bin 300 TL idari para cezası kesildi

02 Mayıs 2021 17:28

Aksaray'da uygulanan denetimler sırasında kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen sürücü, aracın kapısını ve camlarını kapatıp arkadaşıyla birlikte kendini araca kilitledi.

Aksaray'da yapılan uygulamalarda araçlar durdurularak kontrolden geçirilirken, Zafer Mahallesi Eski Cezaevi Kavşağı’nda uygulama yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu. Sürücü Y.T. (24) ile arkadaşı U.M.'nin (23) izin belgesi olmadığını tespit eden polis ekipleri, sürücü ve arkadaşına cezai işlem uygulamak istedi. Sürücü, aracın kapısını kapatıp kendisini ve arkadaşını araca kilitledi.

İki gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL'den 6 bin 300 TL idari para cezası kesildi. Ceza işleminden sonra sürücü drift atarak olay yerinden ayrıldı. Bunun üzerine otomobil sürücüsüne tehlikeli araç kullanmaktan ve tekraren dur ihtarına uymamaktan 458 TL daha cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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