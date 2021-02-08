Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce böyle kaçtı

08 Şubat 2021 11:03
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda piknik yapanlar ve top oynayan gençlerin polisi görünce kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmayan vatandaşlar Arnavutköy'de piknik alanlarına koştu. Çocuklar parkları doldururken, gençler de halı sahada top oynadı.
Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, piknik yapan vatandaşlar ile halı sahada top oynayan gençleri anonslar yaparak uyardı. Polisi gören vatandaşlar bir anda kaçışmaya başladı. Kaçışma anları kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
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