T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce böyle kaçtı

O anlar kameraya yansıdı

08 Şubat 2021 11:03

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda piknik yapanlar ve top oynayan gençlerin polisi görünce kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmayan vatandaşlar Arnavutköy'de piknik alanlarına koştu. Çocuklar parkları doldururken, gençler de halı sahada top oynadı.

Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, piknik yapan vatandaşlar ile halı sahada top oynayan gençleri anonslar yaparak uyardı. Polisi gören vatandaşlar bir anda kaçışmaya başladı. Kaçışma anları kameraya saniye saniye yansıdı. 

Kaynak: DHA

piknikpoliskısıtlamaarnavutköyistanbulkaçtı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Mart 2021

Gaziemir'deki eski kurşun ve döküm fabrikası alanında tedirginlik yaratan görüntü: "Burası zehir ve ölüm saçıyor"

Sokak röportajında gerilim; "Ekonomide bir şey yok, yağ bulamıyorduk" diyen kadına yanıt: "Senin vicdanın var mı?"

Bodrum’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

CHP'li Özgür Özel'den erken seçim çağrısı: Hodri meydan; millet kararını versin, yeni parlamento yapsın yeni anayasayı

ATM önünde gasp: "İyi çekin de güzel çıkalım" diyerek gazetecilere sataştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayında Tansu Çiller ile ilgili iddialar konuşulurken kahkaha tufanı!...

Tazminatlarını alamadıklarını belirttiler; eski patronlarına son sözlerini cenaze namazında söylediler:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan meydan okuyor! ...

Ahmet Hakan: Düşük bir ücretle genel merkezde görev yapan bu...

Erdoğan’ın “bozdurun” çağrısı vatandaşta karşılık bulmadı: Yatırımda tercih yüzde 40...

Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz...

Sağlık Bakanı Koca'dan "BionTech" aşısı açıklaması: Bu belge yalan söylemediğimin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayında Tansu Çiller ile ilgili iddialar konuşulurken kahkaha tufanı!...

Tazminatlarını alamadıklarını belirttiler; eski patronlarına son sözlerini cenaze namazında söylediler:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24