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Kısıtlamanın üçüncü haftasında sessiz Eminönü Meydanı havadan görüntülendi

20 Aralık 2020 14:34

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında İstanbul Eminönü Meydanı'nda sessizlik hakim olurken, kısıtlamadan muaf olan turistler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftası yarın sabah 05.00 itibariyle sona erecek. Kısıtlama kapsamında, İstanbul'un en işlek noktalarından olan Eminönü Meydanı da sessizliğe bürünen noktalar arasında yer aldı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği meydan, kuşlara kaldı. Kısıtlamadan muaf olan esnaf kuşları beslerken, kısıtlamaya tabi olmayan turistler ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, kuşlara kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.

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