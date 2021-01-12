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Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamın ölümüne neden oldu

Adana’da motosiklet sürücüsü kovalamaca sırasında yaşlı bir adama çarpıp ölümüne neden oldu

12 Ocak 2021 11:14

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü kovalamaca sırasında yaşlı bir adama çarpıp ölümüne neden oldu. Çarpmanın etkiyle yoldan çıkan motosikletin sürücüsü de ağır yaralandı.

Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi’nde yaşayan Kemal Erdi Ş. (30) Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 10 Ocak sabah saatlerinde motosiklet ile dışarı çıktı.

Kemal Erdi Ş., Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Ceyhan istikametine doğru ilerlerken polis “dur” ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya çalıştı, polis peşine düştü.  Kemal Erdi Ş., kovalamaca sırasında  Karataş Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Ahmet Tuğal'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki ağaç ve reklam panolarına çarpıp motosikletten düştü. Motosiklet ise yaklaşık 240 metre sürüklenip yol ortasında durdu. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine gelen ekipler, Tuğal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Kemal Erdi Ş. ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Tuğal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından toprağa verildi. Sürücünün ise hastanedeki hayatta kalma mücadelesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

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