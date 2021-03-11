Kısıtlama saatlerinde polis aracının içinde video çeken İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edildi

Beyoğlu'nda lüks aracının ön kaputunda karpuz satarken çekilen görüntüleriyle gündeme gelen İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi, geçtiğimiz aylarda kısıtlama saatinde polis aracında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, yurda "Girişi İhtiyaten Engelli" olan İranlı sosyal medya fenomeni, Kağıthane’deki evinde gözaltına alınmıştı.

İl Göç İdaresi'ndeki işlemleri yapılan Hatemi hakkında geçtiğimiz günlerde Bölge İdare Mahkemesi sınır dışı kararı verdi.

Kararın ardından Hatemi'nin, Göç Genel Müdürlüğü'nce Van'a gönderildiği, buradan da Kapıköy Sınır Kapısı'na sevk edilerek İran makamlarına teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA