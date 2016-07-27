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Kısıklı Meydanı'ndaki demokrasi mitingine Kenan İmirzalıoğlu da katıldı

27 Temmuz 2016 13:12

Darbe girişimi sonrası başlatılan demokrasi nöbetinin 10’uncu gününde de meydanlar doluydu. İş, sanat, spor, cemiyet ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismin bulunduğu Kısıklı Meydanı’ndaki kalabalık arasındaKenan İmirzalıoğlu da vardı. Sahneye çıkıp konuşma yapan İmirzalıoğlu, “15 Temmuz gecesi bir terör saldırısıylahepimizin geleceğini karanlığa gömmek istediler. Ama Türk milleti, devletiyle birlikte bu terör saldırısını yerle bir etti. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini kurtarmak için hayatını kaybeden kahraman demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, tüm yaralılara da acil şifalar diliyorum. Gün birlik olma günü, gün ayrısı gayrısı olmadan hep birlikte omuz omuza, kardeşçe demokrasimize, vatanımızasahip çıkma günü. Yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye” dedi.

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