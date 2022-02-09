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Kısa mesafe tartışması: Taksici kadın yolcuya küfür etti, zorla araçtan indirdi

Araçtan zorla indirilen kadın, şoföre tepki gösterirken, o anlar kameraya yansıdı

09 Şubat 2022 10:49

İstanbul Bağcılar'da taksiye binen iki kadın ile sürücü arasında kısa mesafe tartışması yaşandı. Taksici, tartıştığı kadın yolcuya küfür ederek kolundan tutup zorla araçtan indirdi. 

Bağcılar Mahmutbey'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda iki kadın taksiye binip gitmek istedikleri yeri söyledi. İddiaya göre taksici adresin yakın olduğunu söyledi. Kadın müşteri bunun üzerine şoförden aracı sağa çekmesini isteyerek taksiden ineceğini ifade etti. Ancak taksiyi sağa çekmeyen sürücü, araçtan inmesi konusunda ısrar ettiği müşteri arasındaki tartışma alevlendi. Diğer kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici sürücüsü, aracın kapısını açarak müşterisini dışarı attı.

 

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