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Spor

Kış Olimpiyatları'nda "Barış ve aşk" mesajı: Piste atladı, soyunmaya başladı!

25 Şubat 2018 14:21

Güney Kore'de devam eden 2018 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre sürat pateni yarışmaları sırasında sahaya yarı çıplak bir adam atladı. Sürat pateni yarışı bittikten sonra seyircilerin arasından bir adam piste atladı. Herkesin gözü önünde soyunmaya başlayan adam üzerinde sadece bir bale eteği kalana kadar soyunmasına devam etti. Buz üstünde bale-buz pateni karışımı bir dans yapmaya çalışan şahıs yüz üstü düştü. Göğsünün üzerinde 'barış ve aşk' yazan adam aslında 'ünlü olmayan bir ünlü.' Büyük Britanya vatandaşı olan Mark Roberts adlı adam sık sık sahaya atlamasıyla tanınıyor. Daha önce Super Bowl'da da sahanın ortasına kadar giden Roberts 'Çılgınca şeyler yapmayı seviyorum. Amacım insanları güldürmek' dedi. Roberts şu ana kadar 22 farklı ülkede 562 farklı organizasyonda sahaya atladı. İşte Roberts'ın olimpiyatlardaki görüntüleri!

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