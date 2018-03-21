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Kırşehir Valisi'nden Zülfikar'lı, tekbirli veda: Allah'ın izniyle Afrin'i de, Münbiç'i de alacağız!

21 Mart 2018 13:53

Kanal D'nin haberine göre Kırşehir Valisi Necati Şentürk, cumartesi akşamı "Şehitleri anma günü" için Çanakkale'ye giden bir grup genci uğurlamak için valilik binasına çıktı, onları tekbir ve Zülfikar'la uğurladı. Şentürk yaş haddi nedeniyle dün emekliye ayrıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Kırşehir'den 20 otobüsle birlikte 1000 öğrenci Çanakkale'ye hareket etti. Kırşehir Valiliği önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Valilikte bulunan balkondan öğrencilere hitapta bulundu. Başında ay yıldız motifli kalpak bulunan Şentürk'ün Zülfikar Kılıcı ve tekbirlerle öğrencileri selamlaması dikkat çekti. Kırşehir Valisi Şentürk, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılma talebinde bulundu. Talebi kabul edilen Şentürk, dün itibarıyla emekliye ayrıldı.

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