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Kırşehir Belediyesi'nden Neşet Ertaş anısına klip

25 Eylül 2020 11:27

Kırşehir Belediyesi, merhum Neşet Ertaş anısına belediye imkanları kullanılarak kısa klip çekti.

Çekilen klip ve merhum Neşet Ertaş anısına açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Abdallarımız, Anadolu Abdal geleneğini temsil eder. Abdalların şehre yerleşmesi hümanistlik, hoşgörü, incinsen de incitme kültürünün bir belirtisidir” dedi.

"Abdal geleneğinin son temsilcisi olan usta Neşet Ertaş’ı hep birlikte yad edeceğiz" diyen başkan Ekcioğlu, “Üstadımızın yerelden evrensele bu kadar üretken olması kadını, aşkı, sevgiyi, hoşgörüyü işlemesinden kaynaklı bizler de bu vesile ile bütün ozanlarımızı yad edeceğiz” diye konuştu.

Anma etkinlikleri ise pandemi koşulları nedeniyle yöresel anlatımlarla gerçekleştirilecek.

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