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Kırpılmayı sevmeyen koyun, 6 yıl mağarada saklandı!

30 Ağustos 2015 12:12

Yeni Zelanda’da ‘özgürlüğüne düşkün’ Shrek adlı koyunun hikayesi hala dilden dile dolaşıyor. Dört yıl önce hayatını kaybeden Shrek, Jan Freedman’ın attığı tweetle yeniden gündeme geldi. İddialara göre kırpılmayı sevmeyen Shrek isimli koyun, kırpılmayı sevmediği için kaçarak 6 yıl boyunca bir mağarada saklandıktan sonra bulundu. Uzun bir süre tüyleri kırpılmayan Shrek, bulunduğunda bir ‘tüy yumağı’nı andırıyordu. Shrek ilk bulunduğunda, yetkililer onun ne olduğunu anlamakta güçlük çekmiş. Koyundan çıkan yünün 20 erkek takım elbisesi dikmeye yeteceği söylenirken, Shrek’in tüyleri sebebiyle rahatsız olup bulunmak istemiş olabileceği düşünülüyor.

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