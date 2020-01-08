'Kırmızı kod' uyarısı yapılan Mersin'deki selde bir vatandaş leğenle yüzdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 'kırmızı kod' uyarısı yapılan Mersin'de pazartesi (6 Ocak) başlayan ve aralıksız devam eden yağmur, sabah saatlerinde dururken sel baskınlarının yaşandığı, 'kırmızı kodlu' Mersin'de iki kişinin ölümüne neden olan selde bir vatandaş, leğenle su üzerinde yüzdü.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde soğuğa aldırış etmeden üzerindekileri çıkaran vatandaş, eline aldığı leğeni sal gibi kullandı. Vatandaşın sel suyunda eğlendiği anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.