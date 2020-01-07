'Kırmızı kod' uyarısı yapılan Mersin'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısı yapılan Mersin'de sel 20 araçta hasara yol açtı.

Mersin'de dünden itibaren etkili olan ve özellikle gece yarısından sonra şiddetlenen yağışların neden olduğu sel, araçları sürükledi.

Kentte dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran sağanak günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Merkez Mezitli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde taşan dere sularının ulaştığı bir sitenin otoparkındaki 20 araç sürüklendi. Araçların bazıları taşkın sularıyla diğer araçların üzerine çıktı. Sitedeki bazı dairleri ise su bastı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekici, sıkışan araçları kurtarmaya çalıştı.