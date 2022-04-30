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Kırmızı ışıkta geçti, yayalara çarptı

Kaza yapan araç yaklaşık 100 metre ileride durdu

30 Nisan 2022 09:30

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil iki kişiye çarptı. Yayalardan biri öldü, diğeri yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü tanıkları sürücünün kırmızı ışıkta geçtiğini aktarırken iki kişinin kaza sonrası metrelerce sürüklendiğini belirtti.

Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'ndan Esenyurt yönüne giden otomobil iddiaya göre yayaya yeşil ışık yandığı sırada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Metrelerce savrulan iki kişiden biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kişi ise yaralandı. Kaza yapan araç yaklaşık 100 metre ileride durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, aynı araçtaki 3 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Görgü tanıkları otomobilin kırmızı ışıkta çok hızlı geçtiğini ve çarpma nedeniyle iki kişiyi metrelerce savrulduğunu belirtti.

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